L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

64 - Atelier “Performance énergétique : les aides ?”

le mardi 18 septembre 2018

La CCI Bayonne Pays Basque organise un atelier intitulé “Les aides aux financement pour améliorer sa performance énergétique et écologique”, le mardi 18 septembre à Bayonne. L’objectif ? Connaître les outils et les mécanismes pouvant se mettre en place pour accompagner les entreprises dans cette voie. Il s’agira d’identifier les financements proposés par la Région Nouvelle Aquitaine et l’ADEME et maîtriser les éléments clés (projets-types, procédure, critères), découvrir les facteurs de succès, les bonnes pratiques pour faciliter l’accès à ces dispositifs. Cette rencontre se terminera avec un témoignage d’entreprise qui sera suivi par un temps d’échanges.

Inscriptions : www.bayonne.cci.fr