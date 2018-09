86 - Itinéraire Bois dans la Vienne

le jeudi 13 septembre 2018

Futurobois, l’interprofession de la forêt bois territoire Poitou-Charentes, Nouvelle-Aquitaine, organise un “Itinéraire Bois dans la Vienne”, le jeudi 13 septembre. 4 étapes rythmeront cette journée. La première se déroulera à Poitiers avec la visite d’AD Production, créateur et fabricant de produits innovants, “leader européen de la signalétique touristique et du mobilier de plein air” et dont le bois est au cœur de son savoir-faire. Ce marché “de niche” sera présenté pas le co-gérant de l’entreprise, Stéphane Derigny. La seconde est prévue à Vouillé avec la visite du chantier de la gendarmerie. Il s’agira de découvrir notamment avec les intervenants, Philippe Mulnet (agence d’architecture Corset-Roche & associés), Bob Simonneau (Arcabois, BET en Ingénierie de la Construction Bois et de l’enveloppe du bâtiment.) et Olivier Abaux gérant de la société Abaux, spécialisée dans les travaux de charpente/couverture, menuiseries et ossature bois, comment l’impact environnemental de ce projet a été minimisé. Le troisième rendez-vous, sur une parcelle située sur la commune de Béruges, sera consacrée à la gestion forestière avec un agent du CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière). Il abordera les pratiques actuelles et les conseils à suivre. Enfin la quatrième et dernière étape permettra de découvrir le chantier du promoteur Nexity à Fontaine le Comte. Cette opération, menée avec Ekidom (bailleur social du Grand Poitiers) et l’entreprise locale Merlot, consiste à créer plusieurs bâtiments R+2 en ossature bois. Le rôle de chacun ainsi que les spécificités du projet seront notamment abordés par Max Gaudin (Ekidom) et Lucas Thion (Nexity).

Inscriptions : 06 62 36 96 61