33 - L’After affaires & connexions à Bordeaux

le mercredi 12 septembre 2018

Le CAC (Club affaires connexions) organise “L’After affaires & connexions”, le mercredi 12 septembre à Bordeaux. Cet événement s’adresse à différents public, en situation de recherche d’emploi, de reconversion, d’évolution professionnelle ou encore de création d’entreprise, de développement d’activité. Au programme : des ateliers “Emplois” axés sur les techniques de recherches et d’obtention d’un emploi, la formation, le temps partagé mais aussi sur les réseaux sociaux, des ateliers “Création - développement d’entreprises” (les différents financements, les étapes de la création, les différentes solutions pour tester son projet...), sans oublier des ateliers “Assos & ESS” en pour en savoir un peu plus par exemple sur la “Coopération associative et interactions avec le monde économique extérieur”. Egalement, un “Kfé Pro” pour des simulations d’entretiens et/ou des conseils avec des chefs d’entreprises et/ou des professionnels des RH. Enfin, la start-up Startflow (plate-forme communautaire dédiée aux financements des start-up) proposera un serious-game permettant de faciliter la recherche de financement pour des projets innovants.

Inscriptions : www.cacgironde.fr