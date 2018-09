33 - Festival de l’innovation NOVAQ à Bordeaux

du jeudi 13 septembre 2018 au samedi 15 septembre 2018

Le festival de l’innovation NOVAQ se déroulera du jeudi 13 au samedi 15 septembre au Hangar 14 (les 13 et 14) et à Cap Sciences (le 15). Cette édition aura comme fil rouge “L’innovation au service de l’humain” et s’articulera autour de trois grands thèmes, “L’espace”, “Le cerveau” et “L’océan”. Cet événement est organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Objectif. Réunir “des scientifiques, des experts, des entrepreneurs, des explorateurs, des chercheurs qui confrontent leurs visions, expérimentent leurs idées et interrogent les limites de l’innovation dans leurs domaines de prédilection”.

Il s’agit d’”Imaginer ensemble la société du futur, et permettre à tous de s’emparer des enjeux de l’innovation : voilà le défi que nous relevons avec NOVAQ, grâce aux personnalités, aux projets et aux idées qui y seront présentés” déclare le président de la Région Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset.

Programme. Quatre temps forts rythmeront cet événement : NOVAQONCEPTS / conférences, débats, laboratoire d’idées : “Des spécialistes imaginent la société du futur” - NOVAQTUELS / Démos & des pitchs : “Des innovations ici et maintenant” - NOVAQTIONS / Ateliers, rencontres, workshops : “Les innovations : de l’idée à l’action” - NOVAQLAND / Vivre l’innovation en famille : “Un monde d’innovations... pour tout le monde”. Pendant ces 3 jours, il sera question d’“Evaluer l’expérience utilisateur pour accéder au marché de la Silver Economie”, de s’interroger “Vous croyez encore au progrés ?”, de savoir comment “L’intelligence artificielle bouscule tous les secteurs”, et de regarder du côté des outils tels que les “Drones et images satellitaires, nouveaux alliés pour la bataille pour le climat” mais aussi de prendre la mesure “Quand l’innovation détruit les océans”, de découvrir “Les trésors du biomimétisme marin” et aussi “Le “7e continent” existe-il vraiment ? Peut-on se débarrasser des plastiques dans nos océans ?” sans oublier “L’enjeu de l’eau dans les process industriels de l’usine de demain”, “L’innovation sociale : des initiatives locales et citoyennes pour changer la société ?”... Enfin à préciser qu’un spectacle de drones aura lieu à la nuit tombée sur la Garonne à Bordeaux le vendredi 14 septembre.

Plus de 40 speakers (chercheurs, entrepreneurs, explorateurs...) sont annoncés : Maryne Cotty-Eslous (CEO de Lucine), Nicolas Sekkaki (président IBM France) Luce Fabreguette (directrice exécutive d’Arianespace en charge des missions, des opérations et des achats), Bernard Foing (astrophysicien spatial ESA), Jean-Pierre Goux (ingénieur, ancien chercheur en mathématiques à la Northwestern University et du Argonne National Laboratory à Chicago), Eric Hazane (cofondateur EchoRadar, membre de la chaire de Cyberdéfense et Cybersécurité Saint-Cyr, co-animateur du groupe cybersécurité Hub France IA), Etienne Klein (physicien, directeur de recherches au CEA et docteur en philosophie des sciences, directeur du Laboratoire de Recherche sur les Sciences de la Matière du CEA - LARSIM), Fabien Olicard (mentaliste), Anna Ruas (géographe, chercheuse à l’Ifsttar et coordinatrice du programme Sense-City, plateforme de recherche R&D grandeur nature de la “smart City”), Nicolas Bouzou (économiste et directeur du cabinet de conseil Asterès)...

+ Les conférences du jeudi 13 et vendredi 14 septembre seront retransmises dans les Maisons de la Région à Limoges et à Poitiers, en partenariat avec les Universités de Limoges et Poitiers. Sur ces lieux, des programmes spécifiques sont actuellement en cours d’élaboration.

Inscriptions : novaq.fr