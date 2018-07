17 - Entreprendre en Charente-Maritime

La CCI de la Charente-Maritime organise plusieurs réunions d’information cet été sur son territoire autour du thème de la création/reprise d’entreprise. Au programme de ces rencontres Intitulées “Etes-vous prêt à entreprendre ?” : les chiffres clés de la création et de la reprise en France et en Charente-Maritime, le portrait du créateur et ses motivations, les leviers de la réussite mais aussi le parcours de la création d’entreprises (de l’idée au projet, les études de marché, juridique et fiscale, la cible, la stratégie commerciale...) et le métier de chef d’entreprise.

Rendez-vous les mardis 24 et 31 juillet, le mardi 28 août à La Rochelle, le jeudi 26 juillet à Royan et à Jonzac, le jeudi 23 août à Saint-Jean d’Angély et le jeudi 30 août à Saintes.

Inscriptions : www.rochefort.cci.fr