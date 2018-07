L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

40 - Prochaine réunion Club des créateurs à Dax...

le mardi 11 septembre 2018

La CCI des Landes organise une réunion de son Club des créateurs et repreneurs d’entreprises, le mardi 11 septembre à Dax. L’objectif est de “partager votre expérience avec d’autres jeunes chefs d’entreprises”. En l’espace d’1h30 (en matinée), il s’agira aussi de créer et/ou d’entretenir un réseau local en vue de favoriser les échanges et les contacts d’affaires, de sorte à “vous enrichir pour mieux réussir”.

+ Cet événement est ouvert aux jeunes entreprises ayant signé la “Charte du Club des créateurs et repreneurs d’Entreprises” de la CCI.

Inscriptions : www.landes.cci.fr