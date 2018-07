L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

16 - Rallye à cyclomoteur interentrepises charentaises

le samedi 1er septembre 2018

Le Rallye à cyclomoteur interentreprises charentaises se déroulera le samedi 1er septembre. Cette journée “interprofessionnelle déconnectée, décontractée et joviale” a pour objectif “de faire du lien sur notre territoire Charente”. Chaque équipage sera accompagné de 1 à 2 caravanes aux couleurs de son entreprise. Cette ballade partira d’Angoulême et aura comme destination Cognac. Cet événement est organisé par le DR16 (Développement réseaux 16) en partenariat avec le Département, la CMA, la CCI de la Charente et GrandAngoulême.

Inscriptions : aurelie@mobs16.fr