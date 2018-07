33 - L’Université d’été des transitions à Bordeaux

du mercredi 12 septembre 2018 au jeudi 13 septembre 2018

L’Université d’été des transitions (ex-Université de la communication pour le développement durable - 15 éditions) se déroulera le mercredi 12 et jeudi 13 septembre à Bordeaux. Ce “Think and do tank - Réservoir d’idées et d’actions” est organisé par la Fondation des transitions (ex-association ACIDD) sous l’égide de la fondation FACE, en partenariat avec notamment l’ADEME, Bordeaux Métrople, le Département de la Gironde et la Région Nouvelle-Aquitaine.

Objectif. “Apporter des clefs de compréhension, de décision et d’action à l’ensemble des acteurs privés et publics” en matière de développement durable et rencontrer “ceux qui réfléchissent et agissent dans les territoires et dans l’économie, dans les centres académiques et la société civile”. L’ambition “est de faire du nouveau rendez-vous bordelais un espace d’échanges et un creuset de réflexion pour les acteurs de la société, tant institutionnels qu’entrepreneuriaux”.

Programme. 5 grandes thématiques rythmeront cette édition : Mettre les transitions au service d’un progrès de la qualité de vie ? / Changer ! Quelle place pour la communication. Et ses métiers ? / Loi PACTE et développement durable ? / Quelles technologies ? Vers un développement durable 3.0 ? / Collaborer entre acteurs et entre générations ? Transmettre ? Financer ?. Elles seront développées lors de conférences, de débats ou d’ateliers. Ce sera aussi l’occasion de lancer les 7 Labs 2018 orientés “Génération 21e siècle”, “Care et considération ?”, “Quels indicateurs pour les transitions et leur communication ?”, “L’intelligence artificielle pour une nouvelle approche énergétique”, “Mobilités et immobilités, un nouveau design territorial”, “Loi PACTE et développement durable” et enfin “Valeurs et transitions” dont les travaux seront menés jusqu’à la fin de l’année.

+ La Fondation des Transitions “travaille à la synergie du numérique, du développement durable, de la gouvernance et des changements culturels… dans une inclusion des territoires, de l’économie, dans une logique d’intérêt général et de bien commun”.

Inscriptions : www.les-transitions.org