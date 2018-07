L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

86 - “Stratégie commerciale et marketing” à Chasseneuil

le mardi 18 septembre 2018

Afin de déterminer “le meilleur positionnement pour votre projet d’entreprise”, la CCI de la Vienne organise un atelier “Stratégie commerciale et marketing”, le mardi 18 septembre sur son site de Chasseneuil-Futuroscope. Et “pour vous donner toutes les chances de réussir”, il est prévu d’évoquer un ensemble de points clés en vue de “construire la matrice de diagnostic de son entreprise/environnement”, de déterminer ses objectifs de vente, de choisir les supports de communication adaptés ou encore de créer le plan d’action global (planification, budget prévisionnel), etc. Au programme également, des focus sur le concept de marketing-mix, les règles de fixation de prix de vente et sur les éléments constitutifs de la politique de vente et d’après vente...

