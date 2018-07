L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

24 - Le prélèvement à la source

le jeudi 6 septembre 2018

En partenariat avec la Direction départementale des Finances Publiques, la CCI de la Dordogne organise une rencontre intitulée "Le prélèvement à la source, êtes-vous prêt ?", le jeudi 6 septembre à Sarlat la Canéda. Cette réunion d’information a pour objectif de préparer et d’anticiper la mise en place du prélèvement à la source sur le revenu par les dirigeants d’entreprise, dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2019. A cette date, l’employeur deviendra collecteur d’impôts sur le revenu pour leurs personnels. L’intervenante, Sylvie Blet-Delage (inspectrice divisionnaire, chargée de missions fiscales et action économique, chargée de mission communication à la DDFIP24), précisera les objectifs et principes de la réforme, les obligations du collecteur, le calendrier et présentera aussi le kit collecteur. La rencontre se terminera par une session de questions/réponses.

