33 - 24e Université Hommes-Entreprises : Progrès & sagesse

du jeudi 30 août 2018 au vendredi 31 août 2018

L’Université Hommes-Entreprises se déroulera le jeudi 30 et vendredi 31 août au château Smith Haut Lafitte à Martillac. Cette 24e édition s’articulera autour du thème “Progrès & sagesse”. APS est partenaire de cet événement organisé par le Ceca, “conseil de confiance pour des solutions personnalisées en management et communication”.

Objectif. Etre à la fois “un séminaire de partage et de réflexion où se retrouvent plus de 600 décideurs autour de grands témoins et un "think tank" réunissant à la fois petites et grandes entreprises secteur public et privé, entrepreneurs et penseurs”. C’est aussi “un lieu de remise en question positive (...) sur le sens et les valeurs”.

Programme. Au travers de la thématique de cette édition, il s’agira d’évoquer “les sciences” qui “ont été de tous temps considérées comme - globalement - des progrès bénéfiques pour l’Homme jusqu’au milieu du XXe siècle et l’invention de la 1ère bombe atomique”. Aujourd’hui avec “Internet et l’intelligence artificielle, ce sont de nouvelles menaces qui peuvent se profilées (asservissement de l’Homme à la machine...). Alors, “Comment ré-équilibrer progrès et sagesse, science et conscience ?”. C’est la question centrale qui sera proposée aux 11 intervenants de cette édition 2018. Parmi eux, le mathématicien Cédric Villani (titulaire de la médaille Fields) apportera son regard sur “L’intelligence artificielle est-elle au service de l’humain ?”, l’économiste et essayiste Nicolas Bouzou se chargera du sujet “Le travail est l’avenir de l’Homme”, le skipper Jean Le Cam (vainqueur du tour du monde en double IMOCA Ocean Masters et de la Transat Jacques Vabre) abordera “Le capital humain, clé de la performance”, l’écrivain Frédéric Beigbeder s’appuiera sur son dernier roman “Une vie sans fin” pour répondre à la question “Que faire de l’immortalité ?”, l’“intrapreneur” Patrick Bourdet - “contre-exemple du déterminisme social” - expliquera comment “Rien n’est joué d’avance”, l’économiste-écrivain et membre de l’Académie française Erik Orsenna parlera de “Progrès et sagesse” ou encore le comédien Francis Perrin et son épouse Gersende, diplômée du Conservatoire national d’art dramatique, évoqueront l’autisme au travers du “Plaidoyer pour un enfant presque comme les autres”.

Inscriptions : www.universitéhommesentreprises.com