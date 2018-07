23 - Les après-midi de la création à Guéret

le mardi 10 juillet 2018le mardi 24 juillet 2018le mardi 11 septembre 2018le mardi 25 septembre 2018

La CCI de la Creuse programme plusieurs rendez-vous autour de la création d’entreprises avant et après la trêve estivale. Ces “Après-midi créateur” ont pour objectif d’apporter aux porteurs de projet une vision complète des différentes questions à se poser et les premiers éléments de réponse et d’orientation. A cette fin, plusieurs questions seront posées : “ Quelles sont mes compétences, mes motivations, le soutien de mon entourage ? Quel produit ou service sera à la base de mon projet ? Pourquoi et comment réaliser une étude de marché ? (...)” ou encore “Comment organiser mon entreprise et quelles seront les conséquences de mon choix juridique, fiscal, social ? Pourrais-je bénéficier d’aides financières ? Quelles sont les différentes possibilités pour financer le démarrage de mon entreprise ?”.

+ Rendez-vous à Guéret en juillet les mardis 10 et 24 et en septembre les 11 et 25.

Inscriptions : www.creuse.cci.fr