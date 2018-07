L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

79 - Atelier à Niort : “Votre prévisionnel”

le jeudi 19 juillet 2018

La CCI Deux-Sèvres organise un atelier thématique “Votre prévisionnel”, le jeudi 19 juillet à Niort dont l’objectif est de “validez la viabilité et la faisabilité financière de votre projet”. Dans cette perspective, il s’agira tout d’abord d’identifier “Vos besoins” de sorte à pouvoir organiser les dépenses. Ensuite, un focus est prévu sur le compte de résultat prévisionnel : “C’est quoi ? Ca sert à quoi ?”, la collecte d’information et leur organisation ainsi qu’un zoom sur les produits, les achats et les charges. Puis, seront abordés la taxe sur la valeur ajoutée, la présentation du bilan ou encore le plan de financement (les différents types de besoins et de ressources, fixer la trésorerie de départ)... Et, une session de questions/réponses clôturera cette matinée.

+ Cette rencontre est ouverte aux porteurs de projets (création ou reprise d’entreprise) mais aussi aux salariés, demandeurs d’emploi, étudiants, etc.

Inscriptions : c.herrero@cci79.com