17 - Université d’été e5t à La Rochelle - 6e édition

du mercredi 29 août 2018 au jeudi 30 août 2018

L’Université d’été de la fondation e5t (Energie, Efficacité, Energétique, Economie d’Energie et Territoires) se tiendra le mercredi 29 et le jeudi 30 août sur le campus du Groupe Sup de Co à La Rochelle. Cette 6e édition s’articulera autour du thème “Accélérer la transition énergétique : l’affaire de tous ?”. Cet événement est organisé en partenariat avec la Communauté d’agglomération, la Ville, le Port Atlantique, ainsi que la CCI de La Rochelle.

Objectif. Myriam Maestroni, présidente de la fondation e5t : “Cette année c’est autour de cette simple question : Transition énergétique : l’affaire de tous ? que nous avons choisi de nous mobiliser, car il est plus important que jamais de pouvoir juger combien, chacun a son rôle à jouer pour préserver notre planète” (...) “Tout compte : nos choix, nos comportements, notre engagement… et c’est sans doute la somme de toutes ces petites lumières déjà présentes ou à venir qui fabrique cet espoir d’un monde post-carbone au bout du tunnel”.

Programme. Lors de ces 2 journées, les réflexions seront engagées suivant différents axes avec plusieurs professionnels : “L’urgence climatique, une réalité” (avec la participation de Denis Simonneau, délégué général aux relations internationales, Groupe L’Oréal...), “Accélérer la transition énergétique : coût et conscience” (Xavier Decurti, directeur délégué MAAF), mais aussi “Accélérer la transition énergétique : enjeux et moyen” où les questions comment se désengager des énergies fossiles (Steven Sels, directeur général Primagaz France...) et comment se désengager du nucléaire (Corinne Lepage, présidente CAP21, ancienne ministre et députée...) seront développées. Au programme également, “Accroître la part des énergies renouvelables” (situation à date avec Thierry Lepercq, directeur général adjoint en charge de la Recherche & Technologie et de l’Innovation, ENGIE.../ “Facilité le développement : Questions d’acceptation” avec Philippe Chadeyron, représentant territorial Poitou Charentes EDF...), “Les territoires se mobilisent : l’affaire de tous” où il sera question de tranport & de mobilité durale (Martin Olivo, Chef de projet Port Franc...) et d’agro-agriculture (Aurélien Lugardon, PDG de Naskéo environnement...), ou encore “Habitat - collectivité” (Michel Derdevet, membre directoire Enedis sur la partie “Précarité énergétique” ; Sophie Noëlle Nemo, directrice à la transition énergétique, Groupe La Poste sur le volet “Rénovation énergétique : Facteur 7.0”...). Les sujets “Industrie et services” (Jean-Louis Hurel, PDG Saria Industrie...) ainsi que “Sensibilisation et territoire” (Christophe Philipponneau, directeur général Atlantech...) sont aussi annoncés.

+ La fondation e5t est un “think thank opérationnel pour réfléchir et agir”. C’est une plateforme ouverte dans la quelle interagissent l’ensemble des acteurs et des utilisateurs concernés par les problématiques inhérentes à la transition énergétique.

Information et inscriptions : www.e5t.fr