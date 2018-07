L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - P’tit Dej’ CREAHd : “L’assurance construction...”

le vendredi 13 juillet 2018

Le prochain P’tit Dej’ CREAHd se déroulera dans les locaux du Groupe SMA à Bruges, le vendredi 13 juillet. Cette rencontre s’articulera autour du thème “L’assurance construction et la libre prestation de service européenne”. Elle sera animée par Eric Brochard, responsable du Centre de gestion de Bordeaux.

+ Le pôle CREAHd Nouvelle-Aquitaine est un accélérateur. Sa mission ? Stimuler la recherche et l’innovation des entreprises de la filière construction et aménagement durables. Il fédère et anime un réseau régional d’entreprises, d’organismes de recherche, de collectivités et de donneurs d’ordres.

Inscriptions : www.creahd.com