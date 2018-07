33 - Bordeaux : Rencontres Business grands groupes, ETI, PME, start-up en Nouvelle-Aquitaine

le mercredi 11 juillet 2018

Les Rencontres Business se dérouleront le mercredi 11 juillet au Rocher Palmer à Cenon. Organisé par l’Agence de développement et d’innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine et le Réseau Innov Nouvelle-Aquitaine, cet événement s’adresse aux entreprises, grandes et de taille intermédiaire, “en recherche de collaborations locales au niveaux commercial, industriel, R&D”, ainsi qu’aux PME et Start-up “en recherche d’interactions avec les grands comptes actifs en Nouvelle-Aquitaine”.

Objectif. Favoriser les coopérations dans 4 domaines : La distribution (en France ou à l’export) - L’achat de solutions, de services ou de produits - Le codéveloppement, l’expérimentation, la R&D et l’appui technologique - Le financement.

Programme. Outre les rendez-vous BtoB qui se dérouleront toute la journée, des ateliers thématiques auxquels plusieurs entreprises participeront sont également annoncés. Cdiscount, Créati et Thales seront réunis autour du sujet “Quelles conditions de succès pour une POC (preuve de concept) avec un grand groupe ou une ETI ?”, Aster Capital, EVTronic, Sicame et à nouveau Thales répondront à la question “Faut-il combiner ou au contraire dissocier une relation business et une possible prise de participation financière de l’ETI ou du grand groupe dans le capital de la start-up ou de la PME innovante ?”, Total Développement apportera son expertise concernant “Les coopérations à l‘international” et Serma Technologies, PENA Environnement mais aussi World Cast Systems interviendront sur le thème “Quels principes généraux, organisations internes, processus adaptés dans une ETI pour créer de la valeur partagée avec une start-up ?”. En milieu de journée, le président de la Région, Alain Rousset, interviendra sur le sujet “Quelles coopérations à l’échelle Nouvelle-Aquitaine et quelle stratégie régionale d’accompagnement ?”. Et en clôture de l’événement, les entreprises Aquitem, Delmon Group, Legrand participeront à la rencontre “Regards croisés grand groupe, ETI et PME” où la question “Faut-il réinventer la relation grands groupes/ETI/PME/start-up ?” leur sera posée. Au total, ce sont plus de 10 thématiques transversales dont la robotique, la cybersécurité, les objets connectés, l’usine durable, la réalité augmentée, les matériaux, la relation client, etc. qui seront abordées.

+ Parmi les grands groupes et ETI inscrits à l’événement : Akka technologies, Ariane Group, Arts Energy, Construction navale Bordeaux, Dassault Aviation, Décathlon, Orange, Sanofi, Veolia, Lectra, EDF, Fayat...

Inscriptions : rencontresbusinessna.b2match.io