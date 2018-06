L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Visite “Chais durables” au Château Couhins

le jeudi 12 juillet 2018

Le Pôle CREAHd et le cluster de la filière vitivinicole inno’vin Cognac+ Bordeaux NA organisent une rencontre “Chais durables”, le jeudi 12 juillet. Cette “Visite d’un site exemplaire” aura lieu au Château Couhins à Villenave d’Ornon. Le directeur de la propriété, Dominique Forget, présentera le domaine ainsi que les ambitions environnementales. Et, Damien Delanghe du bureau d’études EuGée interviendra pour évoquer les objectifs de Haute Qualité Environnementale (HQE) ainsi que les mesures mises en œuvre au château. L’événement se terminera par une séance de questions et par la visite du chai.

Inscriptions : www.innovin.fr