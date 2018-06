L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

47 - Conférence à Agen sur la cybersécurité

le jeudi 12 juillet 2018

Dans le cadre du Forum des projets informatiques organisé par l’école d’ingénierie en informatique IN’TECH Sud, une conférence sur le thème de la cybersécurité est prévue dans la matinée avec Julien Berton, directeur technique France chez CISCO, spécialisé dans la transformation numérique, de l’IT et des réseaux. Son intervention sera axée sur les bonnes pratiques et les outils indispensables pour faire face aux menaces. Rendez-vous le jeudi 12 juillet à Agen.

Information et inscriptions : m.talavera@intech-sud.fr