17-33-87 - Débats sur la Qualité de Vie au Travail (QVT)

le jeudi 5 juillet 2018le vendredi 6 juillet 2018le vendredi 14 septembre 2018

L’Aract Nouvelle-Aquitaine organise trois matinées intitulées “La QVT, nous n’interviendrons plus jamais comme avant ?”. Elles se dérouleront le jeudi 5 juillet à La Rochelle, le vendredi 6 juillet à Bordeaux et le vendredi 14 septembre à Limoges. Au programme : l’actualité sur la Qualité de Vie au Travail, un serious game sur la QVT, un atelier autour d’un cas pratique et un focus sur la boîte à outils de l’intervenant QVT.

Inscriptions : nouvelle-aquitaine.aract.fr