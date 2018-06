L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

79 - “Votre produit/service et son marché” à Niort

le jeudi 5 juillet 2018

La CCI Deux-Sèvres organise un atelier thématique “Votre produit/service et son marché”, le jeudi 5 juillet à Niort. Les objectifs sont multiples : savoir construire son étude de marché, identifier les sources d’information et les exploiter de façon optimum, mais aussi savoir utiliser et synthétiser les informations recueillies pour “déduire la faisabilité commerciale de votre projet”. Dans cette perspective, plusieurs points clés seront abordés : la description du projet (l’activité envisagée, le lieu d’implantation...), la législation & la réglementation, l’environnement économique local (les principales voies d’accès, le nombre d’habitants...), la clientèle potentielle (les différents types et leur qualification...), les cibles de clientèle (définition de la cible et évaluation de celle-ci...), les fournisseurs (choix...), les concurrents (identification de ceux-ci mais aussi dans ce contexte “mes avantages concurrentiels”) et enfin l’estimation du chiffre d’affaires.

Inscriptions : c.herrero@cci79.com