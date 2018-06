33 - Forum de la création et de l’attractivité à Bordeaux

le jeudi 5 juillet 2018

Le Forum de la création et de l’attractivité (ex-Salon de l’entreprise) aura lieu le jeudi 5 juillet à Bordeaux. Plus de 300 experts, conseils et professionnels seront présents pour conseiller et orienter les décideurs (entrepreneurs, créateurs et futurs chefs d’entreprise) souhaitant créer de l’activité et de l’emploi sur le territoire. 2 conférences aborderont les thématiques “Toutes les (bonnes) raisons de créer et développer son entreprise à Bordeaux Métropole : Les clefs d’un succès” et “La Région Nouvelle-Aquitaine au cœur de l’accompagnement des entreprises” ainsi que 20 ateliers (“Savoir convaincre son banquier et maîtriser les leviers de son financement” ; “Travailler autrement, recruter autrement” ; “Cartographie et outils de l’aventurier créateur” ; “Comment bien déposer sa marque ?”... ) sont programmés. 60 exposants seront réunis pour cet événement.

Inscriptions : www.forum-creation-attractivite.fr