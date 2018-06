L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

Visitez les entreprises toute l'année en 2018 !

le lundi 9 juillet 2018

La CCI de Limoges et de la Haute-Vienne organise une rencontre intitulée “L’entreprise est un voyage : visitez-là toute l’année”, le lundi 9 juillet à Limoges. Ce premier rendez-vous qui s’inscrit dans le cadre de “la campagne de lancement des visites d’entreprises 2018”, abordera 3 thématiques : “L’accueil du public” sera pilotée par Nicolas Lefrère (directeur du Parc Zoo du Reynou - 2e site de visites branche limousine - et membre de l’association des grands acteurs du tourisme), le sujet “Solution de réservation en ligne” sera traité par Stéphane Roux (Haute-Vienne Tourisme) et la dernière intervention, opérée par la Région Nouvelle-Aquitaine, portera sur “Les accompagnements financiers régionaux sur l’ouverture de l‘entreprise au public”. Cinq témoignages d’entreprises - Distillerie du centre (Limoges) avec Pierre Nouhaud ; Borzeix-Besse (chocolatier à Treignac) avec Véronique Besse ; Innoval (Formation domaine de l’électricité à Limoges) avec Eric Bessaudou ; Madeleines Bijou (Saint-Yrieix la Perche) avec Anne Robinet ; La Boîte à papier (collecte et traitement de déchets à Limoges) avec Philippe Nouhaut - sont également au programme.

+ Parmi les nouveautés 2018 : les visites d’entreprises passent à un format annuel et le périmètre s’élargit à la région Nouvelle-Aquitaine.

Inscriptions : 05 55 45 15 15