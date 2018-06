L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

64 - La création et la reprise d’entreprise décodées à Pau

le jeudi 12 juillet 2018le jeudi 23 août 2018

Cet été, la CCI Pau Béarn organise deux rencontres consacrées à la “Création et reprise d’entreprise”. Lors de ces matinées, il s’agira d’aborder la méthodologie permettant de passer de l’idée au projet, les différentes étapes de “la création et reprise” ainsi que les outils et services utiles. Rendez-vous le jeudi 12 juillet et le jeudi 23 août à Pau.

Inscriptions : www.pau.cci.fr