L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Bordeaux Tech’Day

le mercredi 4 juillet 2018

Tech’Day aura lieu le mercredi 4 juillet à Bordeaux. Cet événement, qui s’articulera autour du thème “1 technopole & 50 start-up pour dessiner la métropole de demain”, est organisé par Bordeaux Technowest. L’objectif ? Réunir les start-up des 5 sites de la technopole - Aéroparc, Ecoparc (le 16h/APS n° 3545), Newton (le 16h/APS n° 3804), Copernic (le 16h/APS n° 3697) et La Source (le 16h/APS n° 3699) - afin qu’elles puissent rencontrer grands donneurs d’ordres, industriels, financeurs et partenaires de la technopole. Lors de sessions de pitchs ou d’ateliers axés “Open innovation”, elles exposeront leur savoir-faire dans quatre grands domaines : Aéronautique-spatial-défense ; Ecologie industrielle et foodtech ; Smart city ; Ecologie urbaine, bâtiment intelligent et immobilier. Des présentations de “Success story” ainsi qu’un bilan des outils de financement de Bordeaux Technowest (fonds d’amorçage “Techno’Start” et la bourse de l’incubé “B’Inc”) sont aussi au programme.

Inscriptions : communication@technowest.com