64 - Les Rencontres Numériques à Bayonne - 9e édition

le jeudi 5 juillet 2018

Les Rencontres Numériques auront lieu le jeudi 5 juillet à l’Université des métiers de Bayonne. Cette 9e édition s’articulera autour du thème “Numérique, éducation et formation : une opportunité pour révéler les talents des jeunes”. Cet événement est organisé par l’association Antic Pays Basque, “agitateur numérique depuis 1999”, en partenariat avec la Communauté d’agglomération Pays Basque, les Chambres de métiers et de l’artisanat des Pyrénées-Altantiques... et APS.

Objectif. Chaque année, les Rencontres Numériques “visent à réunir tous les acteurs du territoire pour les inciter à réfléchir sur l’intérêt du numérique pour le développement d’une ville”.

Programme. Deux grandes thématiques rythmeront cette journée : “L’entrepreneuriat et l’éducation” le matin et “La formation professionnelle et l’apprentissage” l’après-midi. Une conférence portera sur le thème “Appuyer l’autonomie et la singularité de chaque jeune : un challenge pédagogique” où 2 questions seront notamment posées : “Quels sont les modèles pédagogiques qui révèlent les capacités d’entreprendre ?” et “Quels sont les pré-requis pour mettre en œuvre ces modèles ? Lesquels privilégiés ?”. Egalement, une table ronde abordera “Le numérique au service de nouvelles modalités d’information et d’orientation des jeunes”. Des thématiques telles que “Enseignement et esprit d’entreprendre” ou encore “La place et les enjeux du numérique dans la formation professionnelles” seront aussi développées. Enfin, également annoncés, des “Cas pratiques” dont notamment celui autour du projet européen YESict* où ses acteurs seront présents. L’objectif sera de “profiter des retours de cette expérimentation” et aussi “vous permettre d’évoluer les possibilités d’intégration dans votre stratégie pédagogique d’une telle méthodologie”. En conclusion, Caroline Philipps, présidente conseil de développement Pays basque et fondatrice de l’agence Pic Digital interviendra sur le sujet “Le développement du numérique au Pays basque : l’enjeu de la formation initiale et professionnelle des jeunes”.

+ Les 7 partenaires du consortium YESict*, en exploitant les possibilités du numérique (vidéo, serious game, outils collaboratifs et de création), “ont mis ont mis au point et ont expérimenté sur plus de 7 établissements et 80 élèves une méthode pédagogique et sa plate-forme technologique support pour encourager l’esprit d’entreprendre dans les établissements scolaires dès l’adolescence”.

Information et inscriptions : www.antic-paysbasque.com