64 - Convention d’affaires : les GeoEnergy Days à Pau

du mardi 3 juillet 2018 au jeudi 5 juillet 2018

Le Pôle AVENIA* organise les GeoEnergy Days du mardi 3 au jeudi 5 juillet à Pau. Au programme de cette convention d’affaires internationale qui rassemblent des acteurs des domaines des filières énergétiques du sous-sol : des rendez-vous d’affaires bien sûr mais aussi un salon, une réception networking ainsi que des circuits thématiques de visites d’entreprises et d’attractivité du territoire. Sont également prévus des conférences/ateliers qui seront notamment “axés sur le business à l’export et sur l’eau dans les industries de valorisation des ressources du sous-sol”. A signaler enfin que plusieurs pays sont attendus tels que Oman, Norvège, Nigéria, Allemagne, Turquie... et notamment l’Algérie qui sera pour cette édition le pays invité d’honneur.

+ Le Pôle AVENIA* est le “seul pôle de compétitivité français” dans le domaine des géosciences et des filières énergétiques du sous-sol (pétrole & gaz, géothermie, stockage géologique…). Il compte 180 adhérents (grands groupes, ETI et PME, organismes de R&D et formation).

Information et inscriptions : www.geoenergydays.com