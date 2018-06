33 - Création/reprise : Les FidDays à Cenon

du lundi 2 juillet 2018 au vendredi 6 juillet 2018

Les FidDays se dérouleront du lundi 2 au vendredi 6 juillet à Cenon. Sur ces 5 jours, le cabinet d’expertise comptable Fidaquitaine, organisateur de l’événement, programme 28 conférences à destination des entrepreneurs. Le lundi s’adressera aux créateurs d’entreprise et start-up avec des thématiques telles que la protection des marques, la levée de fonds ou encore “Les avantages de la rive droite de Bordeaux Métropole, etc. Le mardi, mercredi et jeudi seront dédiés à des sujets intéressants plus particulière- ment les TPE et PME : le RGPD, la cybersécurité, le référencement, l’immobilier d’entreprise, le développement en franchise, ou encore comment réussir sa transformation numérique ou comment investir dans le crowdfunding, etc. Et enfin le vendredi, il s’agira d’aborder la cession et la reprise d’entreprise. Ces conférences seront ensuite suivies par une rencontre entre cédants et repreneurs.

Inscriptions : www.fidaquitaine.com