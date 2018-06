L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

87 - Comment recruter autrement ?

le lundi 2 juillet 2018

Dans le cadre du programme Les Lundis de la CCI, la CCI Limoges Haute-Vienne organise une rencontre sur le thème “Recruter autrement” le lundi 2 juillet à Limoges. Cette matinale, qui s’adresse aux PME de moins de 20 salariés, a pour objectif “de vous aider à innover dans vos pratiques ou à identifier de nouvelles solutions” et un zoom sur la réforme de l’apprentissage en cours est notamment prévu. Dans la situation de recrutement de talents en période de pénurie des compétences, Henda Lasram, conseillère aux entreprises spécialisée en RH à la CCI, passera en revue les multiples questions que l’on peut se poser : “Où trouver les compétences dont on a besoin ? Comment s’ouvrir à d’autres méthodes de recrutement ? Comment se démarquer des autres recruteurs ? Peut-on s’affranchir des traditionnels CDD et CDI ? La réforme de l’apprentissage (en cours) : Comment en tirer parti ? Un nouveau levier à actionner ?”.

