16 - Les enjeux de l’éco-conception

le mardi 10 juillet 2018

Le prochain RDV du Pôle Eco-Industries à Angoulême est programmé le mardi 10 juillet. Cette matinée consacrée à l’“Eco-conception” s’adresse aux dirigeants souhaitant “mieux comprendre les enjeux de l’éco-conception pour votre entreprise” mais aussi à ceux qui envisagent de s’inscrire dans cette démarche pour se développer et “toucher de nouveaux marchés”. Le sujet sera abordé sous forme de retours d’expériences et de témoignages d’entreprises. La démarche BECOME - “accompagnement pour faire émerger, suivre et développer des projets en éco-conception” - figure aussi au programme.

Information et inscriptions : 05 49 44 76 69