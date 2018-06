33 - Journées nationales des procédés laser pour l’industrie à Bordeaux

du mardi 3 juillet 2018 au mercredi 4 juillet 2018

Les Journées nationales des procédés laser pour l’industrie (JNPLI) se dérouleront le mardi 3 et mercredi 4 juillet à Bordeaux, au sein de l’ENSEIRB-MATMECA. Cet événement, dédié aux procédés laser industriels et à leurs avancées, est organisé par le Club laser et procédés (CLP), en partenariat avec le centre technologique ALPhANOV et le pôle de compétivité ALPHA - Route des lasers & des hyperfréquences (ALPHA-RLH).

Objectif. Ces journées “proposent un tour d’horizon des dernières innovations” dans le domaine des procédés laser pour l’industrie.

Programme. Pour cette édition 2018, il est prévu de mettre en avant 7 thèmes : Les lasers pour l’industrie 4.0 ; La fabrication additive par laser ; La fonctionnalisation & texturation de surface ; L’usinage & découpage de matériaux transparents ; Le suivi & contrôle de procédés ; La mise en forme & délivrance de faisceau ; Les nouveaux développements laser. Ceux-ci seront développés lors de conférences qui s’articuleront avec des temps d’échanges entre les participants. Parmi les intervenants, sont notamment annoncés : Oliver Suttmann (Laser Zentrum Hannover), Andrés-Fabián Lasagni (Fraunhofer IWS), Patrice Peyre (PIMM-ENSAM), Luca Romoli (Université de Parme) et Malte Kumkar (Trumpf). Des rendez-vous d’affaires “en face à face pré-qualifiés et organisés en amont de l’événement grâce à une plate-forme en ligne” rythmeront également ces journées. Enfin, une exposition “Espace Laser” sera l’occasion d’échanger “sur toutes les techniques de production par laser et les nouvelles technologies de fabrication additive pour le développement et la production rapide de pièces complexes et de produits personnalisés”.

Information et inscriptions : www.laserenligne.fr