64 - Economie circulaire : Rencontre avec RECITA

le jeudi 21 juin 2018

RECITA, Réseau d’économie circulaire et d’innovation dans les territoires aquitains, organise une rencontre le jeudi 21 juin à Biarritz. L’objectif ? “Créer du lien et des synergies entre les différents acteurs de l’économie circulaire sur le territoire sud-aquitain, pour faire émerger des projets innovants”. Il s’agira de présenter le bilan, le programme d’actions 2018 du réseau et d’expliquer pourquoi et comment devenir “Ambassadeur RECITA”. Et aussi de donner la parole, pour des retours d’expérience, à plusieurs entrepreneurs locaux de l’économie circulaire : L’Atelier Vélo Txirrind’ola (atelier participatif d’auto-réparation de vélo et de promotion de l’écomobilité), Bil ta garbi (syndicat mixte pour le traitement des déchets ménagers et assimilés), Noostrim (start-up innovante spécialiste des emballages plastiques alimentaires - lire par ailleurs l’hebdo/APS n° 2070 et 2058), Nobatek (Institut pour la transition énergétique), Hopaal (pour “Habiller de la tête aux pieds sans détraquer la planète”) et De la cave à l’assiette (production de champignons avec des substrats locaux). A signaler enfin qu’avant la clôture de l’événement par Surfrider Foundation Europe, un “Networking des acteurs de l’économie circulaire” est également annoncé.

+ RECITA (et sa plate-forme recita.org) est soutenue par la Région Nouvelle-Aquitaine, l’ADEME et la DREAL. Il compte actuellement plus de 500 membres. Information et inscriptions : contact@recita.org