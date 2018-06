L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

47 - AG du groupement SOTRA au Mas d’Agenais

le vendredi 29 juin 2018

L’assemblée générale du groupement de constructeurs et de sous-traitants du secteur de l’industrie SOTRA aura lieu le vendredi 29 juin au Mas d’Agenais. Au programme : bilan moral 2017, bilan financier 2017, plan d’actions et orientations budgétaires 2018, orientation et actions 2019. Une visite de l’entreprise Metal Mobil, spécialisée dans la tôlerie de précision (découpe laser, poinçonnage, pliage mécano-soudure) est également inscrite à l’ordre du jour.

Information : 05 53 77 10 88