87 - Matinée technique “Bois & Paille” à Limoges

le mardi 26 juin 2018

BoisLim, l’interprofession Forêt-Bois Limousin, organise avec le cluster Eco-Habitat et Résonance Paille (réseau régional de la construction paille) Nouvelle-Aquitaine une matinée technique le mardi 26 juin à Limoges. Elle sera consacrée à “La construction bois et paille : les évolutions récentes des règles professionnelles”. En présence de professionnels, il s’agira notamment de partager apports techniques mais aussi des retours d’expérience. Outre l’exposition de produits et de solutions bois/paille, une visite du Biocoop L’Aubre - construit en bois et paille - permettront d’“aller plus loin”.

Information et inscriptions : 05 55 29 22 73