17 - Journée “Du bâtiment au territoire intelligent”

le jeudi 28 juin 2018

Le pôle ALPHA-RLH et le cluster Eco-Habitat organisent, en partenariat avec Atlantech, une journée destinée aux professionnels du bâtiment et de son environnement, le jeudi 28 juin sur le site Atlantech à La Rochelle. Elle portera sur le thème “Du bâtiment au territoire intelligent” et s’articulera autour d’une question centrale “Quels bénéfices pouvons nous en attendre ?”. L’objectif de cette journée est d’“informer sur les évolutions technologiques du bâtiment, mettre en valeur les compétences et la complémentarité des acteurs du territoire et faire émerger des collaborations technologiques et commerciales pour les participants”. Trois grandes thématiques, à savoir “Le bâtiment connecté”, “Le quartier connecté” et le “Territoire connecté” - seront abordées en séances plénières :



“Quels systèmes et solutions connectés pour les batiments Smart et l’appropriation par les usagers ?” réunira notamment Patrick Loutter, directeur de clientèle Legrand (intervention sur la partie “Interopérabilité et évolutivité des IoT”) et Alexis Perez, ingénieur R&D Certivea (intervention sur le sujet “Le référentiel R2S, nouveau standard pour les bâtiments connectés ?”) ;



“Une vision globale pour une meilleure efficacité... Le bâtiment Smart de demain devra s’envisager à l’échelle du quartier” prévoit les interventions des spécialistes suivants : l’association Atlantech avec le témoignage et le retour d’expérience de Christophe Philipponneau, la SEML Route des Lasers avec Lilian Labit (chef de projet), Engie avec Cristian Muresan (responsable laboratoire) et Bouygues Energies & services ;



“Intégrer et exploiter les données du territoire pour optimiser les ressources” se déroulera en présence de David Berthiaud, directeur des systèmes d’information à la Mairie de La Rochelle, Franck Hovorka, directeur de la statégie au sein du groupe Quartus et enfin Stéphane Chauvin, CEO chez MyDataBall. Au programme également une table ronde “Carte blanche à l’Université de La Rochelle sur les perspectives du Smart Building” et des pitchs d’entreprise ainsi que des moments de networking. Enfin, des visites du site Atlantech (parc bas carbone - lire par ailleurs le 16h/APS n° 2810) seront programmées en fin de journée.

+ A signaler qu’à cette occasion, il est prévu la signature d’une convention entre la Communauté d’agglomération de La Rochelle et le pôle Alpha-RLH.

Inscriptions : www.alpha-rlh.com