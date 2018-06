L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Soirée spéciale IA à Bordeaux

le lundi 2 juillet 2018

L’ENSC, Digital Aquitaine, le Club commerce connecté, TIC santé et TOPOS organisent une “Soirée spéciale Intelligence artificielle”, le lundi 2 juillet à Talence. Une conférence et des ateliers “d’émergence de projets” sont au programme.

+ Le LaBRI et l’IMS Université de Bordeaux, l’Inria, le CATIE et l’ESTIA sont partenaires de l’événement.

Information et inscriptions : digital-aquitaine.com