87 - Journée technique : Les céramiques biomédicales

le jeudi 21 juin 2018

Le Pôle européen de la céramique organise, en partenariat avec le Pôle de Compétitivité Cancer-Bio-Santé, une journée technique dédiée aux céramiques biomédicales, le jeudi 21 juin à Limoges. Dans le domaine médical, les céramiques peuvent être utilisées dans le cadre du remplacement de l’os, de surfaces articulaires ou dentaires. La 2e génération des céramiques, dites bioactives, est capable d’interagir positivement avec les tissus environnants. Au-delà des matériaux et de leur fonctionnalisation, les céramiques biomédicales sont également au cœur d’innovations liées à leur procédé de mise en forme notamment via la fabrication additive permettant des formes complexes voir personnalisées. Cette rencontre a pour objectif de faire un tour d’horizon des dernières céramiques biomédicales mises au point et des perspectives sur le sujet avec plusieurs industriels et/ou chercheurs (Nanoe, INSA Lyon, IrCer, I.CERAM) qui apporteront leur témoignage.

Inscriptions : contact@cerameurop.com