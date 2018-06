L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Les Bordelais IRL#3

le mardi 12 juin 2018

L’association Les Bordelais organise une rencontre intitulée “Les Bordelais IRL #3”, le mardi 12 juin à Bordeaux. Pour ce 3e rendez-vous, l’association “qui a pour but de favoriser les échanges entre les entreprises et les experts du digital” a invité le fondateur et CEO de Betclic Group, Nicolas Béraud, qui expliquera notamment pourquoi il a choisi Bordeaux pour y installer son siège social et abordera aussi ses besoins en recrutement (lire par ailleurs le 16h/APS n° 3661). Egalement, Stéphanie Laporte, fondatrice et directrice de l’agence Otta, interviendra sur la problématique de la collecte et l’activation de leads. Elle expliquera comment passer d’une démarche de communication à une démarche marketing. A signaler enfin qu’un Battle pitch est annoncé entre 4 start-up “castées à l’avance par l’association” dont la gagnante sera désignée “en live” par le public.

Inscriptions : www.helloasso.com