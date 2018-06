79 - Meetup We Innov Niort

le mercredi 20 juin 2018

Lancé il y a 2 mois, We Innov Niort “compte aujourd’hui plus de 200 passionnés d’innovation”. Il s’agit de répondre “à une demande croissante de la part des salariés et entrepreneurs niortais face à la transformation de leur métier et l’apparition de nouvelles méthodes de travail”. Dans cette perspective, des rencontres seront organisées permettant d’échanger sur ce sujet.

Un meetup We Innov Niort est programmé le mercredi 20 juin à Niort où “3 figures locales” apporteront leurs retours d’expériences et leurs conseils autour du thème “Comment concilier innovation et transformation ?”.

Information : www.meetup.com/fr-FR/We-innov-Niort