64 - Immobilier : Congrès FPI à Biarritz

du mardi 26 juin 2018 au mercredi 27 juin 2018

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) organise son congrès annuel le mardi 26 et le mercredi 27 juin à Biarritz. Cette 48e édition s’articulera autour du thème “Smart building, Smart Cities : réflexions sur la ville de demain”. La présidente FPI, Alexandra François-Cuxac, souligne : “tout ce que nous produisons, tous nos savoir-faire, sont saisis par deux révolutions : l’environnement et le numérique. Ces deux révolutions vont transformer la ville, à une échelle qu’on n’a plus connue depuis l’émergence de l’urbanisme de masse ou la généralisation de l’automobile”. Pendant ces deux journées, il s’agira de préparer l’avenir en abordant plusieurs sujets de réflexion tels que “Les ruptures technologiques : mobilité, énergie et connectivité”, “La ville éco-intelligente : un modèle économique à inventer”, “La ville éco-intelligente : une révolution pour nos trois lignes de métiers ? (l’aménagement, le logement et l’immobilier d’entreprise)”, “La Ville éco-intelligente : facteur de résilience, source de risques nouveaux”... en présence d’acteurs de la promotion, de collectivités locales, d’experts et d’élus locaux. A signaler qu’une cérémonie est également prévue autour de la remise des Pyramides d’Or, sous la présidence d’Emmanuelle Duez, fondatrice du cabinet de conseil The Boson Project.

Inscriptions : 01 58 65 00 77 - vdanet@hopscotchcapital.fr