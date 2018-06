L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

79 - Deux ateliers pour se former aux outils du Web

le lundi 18 juin 2018

La CCI des Deux-Sèvres organise deux ateliers numériques, le lundi 18 juin à Niort. Animés par des coaches Google, ils porteront sur les thématiques “Augmenter son trafic en magasin” et “Développer son entreprise grâce au référencement naturel”. Ces rencontres s’adressent à un public de niveau débutant à intermédiaire. Gérants de TPE-PME, entrepreneurs et commerçants “pourront ainsi acquérir et développer des connaissances en communication digitale et repartir avec des outils clés en main pour optimiser leur stratégie et leur présence numériques”.

+ A signaler que ce programme est également accessible à tous les internautes, depuis la plate-forme Google Ateliers Numériques.

Inscriptions : www.cci79.com