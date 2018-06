33 - International Day à Bordeaux

le mardi 19 juin 2018

Le Village by CA Aquitaine organise un rendez-vous intitulé “International Day”, le mardi 19 juin à Bordeaux. Une table ronde réunira Richard Hardillier (président d’H&A), Daniel Floret (responsable international desk, Royaume-Uni, Irlande et pays nordiques de CACIB) et Patxi Ospital (fondateur d’Invivox) autour du thème “Start-up & ETI : Comment et quand se développer à l’international ?”. Et un Forum des experts, où seront présents le Crédit Agricole, le consulat des Etats-Unis, Business France, Bpifrance, Altios International et Fidal, permettra d’échanger (RDV B2B) avec des spécialistes de l’international.

Inscriptions : page Facebook, Le Village by CA Aquitaine