33 - CyberMatinée sécurité à Bordeaux

le vendredi 29 juin 2018

Les rédactions du Monde Informatique et CIO organisent une rencontre intitulée “CyberMatinée sécurité”, le vendredi 29 juin à Bordeaux. “3 minutes, le temps nécessaire pour pirater un objet connecté (source ForeScout) ; 201 jours, durée moyenne pour découvrir une cyberattaque (source Ponemon) ; Une entreprise subit 29 cyberattaques par an (source Cesin)”. L’objectif de cette matinée est de notamment passer en revue les nouvelles cybermenaces “pour que RSSI et DSI réagissent plus vite que les hackers”. Trois tables rondes, qui réuniront des acteurs majeurs de la cybersécurité y compris la Gendarmerie Nationale, sont programmées : “Contrer les nouvelles menaces”, “Face au DSI et aux métiers, le RSSI doit prouver son efficacité” et Sécurité-as-a-Service : atouts et limites”. D’autres questions seront aussi posées telles que “91% des attaques démarrent par un email : êtes vous réellement protégé face aux nouvelles menaces ?” ou encore “Social engineering : Comment préparer les membres de l’entreprise face à cette menace ?”. Et les thématiques “Le software-Defined Networking au service de l’agilité métier et de la sécurité applicative” et “Garantir la continuité de l’entreprise en cas de cyberattaque” seront également abordées. + A signaler que Digital Aquitaine, partenaire de l’événement, travaille avec le CLUSIR Aquitaine et l’ANSSI sur le développement d’une offre cybersécurité sur la région Nouvelle-Aquitaine.

