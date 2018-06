33 - Congrès IGPSC à Arcachon - 13e édition

du lundi 18 juin 2018 au mardi 19 juin 2018

Le congrès Ingénierie Grands Projets et Systèmes Complexes (IGPSC) se déroulera le lundi 18 et le mardi 19 juin à Arcachon. L’objectif est de réunir industriels et universitaires de différents secteurs d’activité pour échanger et partager les expériences sur des thématiques identiques, en vue de faire émerger des projets communs. Pour cette 13e édition, le comité de programme a prévu une vingtaine d’interventions d’experts, chefs de projets et maîtres d’ouvrages. Ils apporteront notamment leur expertise sur les grandes thématiques suivantes : intelligence artificielle, usine du futur, interaction homme-machine, grands projets. Et le Grand Témoin, Francisco Chinesta, sera chargé d’expliquer comment parvenir à maîtriser la complexité des grands systèmes lors de la conférence “L’ingénieur bientôt maître de la complexité des grands systèmes : vers un nouveau paradigme en sciences et ingénierie”.

+ Le congrès IGPSC est organisé par Avantage Aquitaine en partenariat avec ArianeGroup, Artelia, Assystem, CEA, le CNAM, Naval Group, etc.

Inscriptions : www.avantage-aquitaine.com