33-64-87-86 - World connections 2018 : les rendez-vous export des entreprises de Nouvelle-Aquitaine

du lundi 25 juin 2018 au jeudi 28 juin 2018

World Connections, le rendez-vous export des entreprises de Nouvelle-Aquitaine, se déroulera à Bordeaux le lundi 25 juin (Palais de la Bourse), à Biarritz le mardi 26 juin (Halle d’Iraty), à Limoges le mercredi 27 juin (Ester Technopole) et à Poitiers le jeudi 28 juin (Palais des congrès du Futuroscope). Cet événement est organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine (Connect International Nouvelle-Aquitaine) en partenariat avec l’AANA, Bpifrance, Business France, CCEF (les conseillers du commerce extérieur de la France), CCI International Nouvelle-Aquitaine, la Direccte, les Douanes...

Objectif. Réunir des experts du monde entier (plus de 30 pays représentés) pour informer et rencontrer les entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Elles pourront ainsi évaluer le potentiel de leurs produits et services sur les différents marché et ainsi “s’ouvrir au monde avec succès !”.

Programme. Des rendez-vous B2B avec des experts pays, des conseillers en développement international mais aussi des experts du financement rythmeront ces journées. Des ateliers thématiques (“Cybersécurité, arnaques à l’international” ; “Mobilité internationale : Les spécificités RH à l’international” ; “Numérique - International et digital : Comment les associer pour un duo gagnant ?”...) et des Cafés Pays sous la forme de conférence-débat (“Le Royaume-Uni après le Brexit” ; “Développement industriel et commercial en Chine” ; “L’approche du marché américain : fausse idées et principes de bases” ; “Les clés du marché allemand”) sont également prévus. Des présentations de partenaires sont aussi annoncées telles que “Le VIE, une solution RH pour votre développement à l ‘international” avec Business France, “Sécurisez vos flux export : 4 façons de les booster” avec les Douanes, “Etude sur le positionnement des entreprises agroalimentaires de Nouvelle-Aquitaine à l’international” avec CCI Nouvelle-Aquitaine, “Garantie et financement de votre projet à l’international” avec Bpifrance... A noter qu’une intervention “La Région soutient vos projets à l’international”, par la Région, est également programmée. Et “Découvrez le parcours de l’export” sera proposé sur le Village partenaires par la Team Export Nouvelle-Aquitaine où toutes les questions pourront être posées. Enfin, World Connections c’est aussi un concours “Prix de l’export de la Nouvelle-Aquitaine” dont l’objectif est de “récompenser les réussites à l’international”. Il comprend 5 catégories : Prix de l’audace (remis à Bordeaux), Prix ambassadeur (remis à Biarritz), Prix Initative V.I.E (remis à Limoges) et Prix coup de cœur (remis à Poitiers). Les inscriptions pour y participer sont ouvertes jusqu’au 18 juin.

Information et inscriptions : worldconnections2018.fr