33 - le Forum/APS : Labels, certifications, marques collectives, marketing territorial... Quelles retombées pour les entreprises ?

le mercredi 13 juin 2018

Entreprise du patrimoine vivant (EPV), Origine France Garantie (OFG), Indication géographique (IG), made in Poitou, made in Pays basque, made in Périgord, So France... Difficile de ne pas s’y perdre dans les labels et autres marques territoriales qui fleurissent depuis quelques années. Présentés comme des "sésames", notamment à l’international, à qui sont destinés ces labels ? Pour quelle efficacité ?

Et le marketing territorial ? Quelles retombées pour les entreprises ?

Autant de questions qui sont au programme de la 16e édition du forum/APS, le 13 juin prochain (18h) à Bordeaux, au sein de la salle d’assemblée de l’Hôtel de Région.



Le débat va voir intervenir :

Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Région qui vient de lancer la marque “So France” et qui a l’ambition de doubler le nombre de sociétés labellisées “Entreprise du patrimoine vivant" sur son territoire ;



Renaud Dutreil, ancien ministre des PME, ancien président de l’UMP, président entre 2008 et 2012 de la filiale américaine du groupe LVMH à New York. Ces dernières années, il a investi dans plusieurs entreprises charentaises et est à la tête du fonds Mirabaud Patrimoine Vivant ;



Camille Chamard, directeur de l’IAE des Pays de l’Adour, spécialiste du marketing territorial et de l’attractivité des territoires ;



Laurent Colas, PDG de la société ENO, leader mondial des appareils de cuisson pour l’équipement des bateaux de plaisance et qui fabrique dans les Deux-Sèvres, des planchas émaillées vendues dans plus de 50 pays ;



Philippe Lassalle Saint-Jean, directeur général de la Maison Meneau, entreprise familiale girondine créée en 1879, engagée dans les filières bio et bio équitable pour l’élaboration de jus de fruits, sirops et smoothies ;



Benjamin Moutet, qui représente la 5e génération à la tête de la SA Tissage Moutet, le véritable linge basque fabriqué à Orthez, dans le Béarn.



Information et inscriptions :

Isabelle Longuet – 05 56 69 18 75 – isalonguet@aquitainepresse.com