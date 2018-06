33 - Festival de l’air et de l’espace BIG BANG à Saint-Médard

du mardi 5 juin 2018 au dimanche 10 juin 2018

Le Festival de l’air et de l’espace BIG BANG se déroulera du mardi 5 au dimanche 10 juin à Saint-Médard en Jalles. Pour cette 3e édition, qui portera sur le thème “La Terre vue d’en haut”, le président d’honneur sera Jean-François Clervoy, astronaute à l’ESA et président de Novespace. Et, l’invité d’honneur sera Thomas Pesquet, dernier astronaute français à être parti dans l’espace. Cet événement est organisé par la Ville de Saint-Médard en Jalles en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde et Bordeaux Métropole.

Objectif. Créer un rendez-vous grand public autour des secteurs de l’aéronautique et de l’espace.

Programme. Une centaine d’animations culturelles et scientifiques sont annoncées. Un Salon de l’emploi Synergie.aero, 100% dédié à l’aéronautique, réunira recruteurs, institutionnels mais aussi des organismes de formation. A cette occasion, de “nombreux postes” seront à pourvoir en CDD, CDI et/ou intérim. Egalement, dans le cadre de BM#2050, une table ronde est prévue sur le thème “2050, quels métiers pour l’aéronautique et l’espace ?” où la question de “Saint-Médard, capitale de l’espace ?” sera aussi posée. Mais aussi, plusieurs “BIG Conférences” telles que “Les vols d’essais du Falcon 8X”, rencontre qui sera animée par le chef pilote d’essais Falcon 8X de Dassault Aviation, Philippe Deleume, et la directrice du site de Mérignac, Valérie Guillemet. Outre la présentation de l’établissement (1 400 collaborateurs) “qui a pour mission d’excellence l’assemblage final et la mise en vol de tous les avions de série de la société : Falcon et Rafale”, la mission de pilote d’essais sera expliquée de A à Z. Sous ce même format également “Le drone, une technologie de l’Espace au service de la Terre ?” qui sera piloté par Jean-Marc Grolleau (directeur du cluster drone AETOS), Lilian Valette (directeur Telespazio Bordeaux), Isabelle Salse (directrice des relations extérieures du groupe Cassous, lire par ailleurs le 16h/APS n° 3729). Après la présentation du cluster et un focus sur les apports des technologies de l’espace dans des domaines comme l’agriculture, la viticulture et le bâtiment, trois projets portés par des étudiants avec l’aide d’industriels sur leurs problématiques seront évoqués : “agricoles pour Bonduelle qui travaille au suivi affiné de leurs cultures”, “viticoles pour le Château Pape Clément du Groupe Magrez, premier château à s’être doté de drones pour suivre l’évolution de leurs vignes et ainsi anticiper les problèmes d’exploitation” et “industriels pour le Groupe Cassous qui cherche une solution plus sécurisée au désamiantage dans le bâtiment”. “La terre est-elle vraiment ronde ?” fera aussi l’objet d’une BIG Conférence. Ce sujet sera abordé par Bruce Benamran, auteur des émissions de vulgarisation sur des sujets scientifiques (chaîne Youtube e-penser ; un demi-miions d’abonnés en 2015). A signaler aussi un Grand Débat sur la “Puissance, beauté et fragilité du vaisseau Terre” avec les grands témoins Jean-François Clervoy (astronaute, président de Novespace), Jacques Rougerie (architecte et océanographe, membre de l’Institut de France Académie des Beaux-Arts), André Borschberg (cofondateur, CEO et pilote de Solar Impulse, président et cofondateur de H55). Et, un Apérospace intitulé “Du satellite à la vigne” expliquera comment les caves de Buzet optimisent la viticulture à l’aide d’une application développée par la société Telespazio. Enfin, une rencontre aura lieu avec Thomas Pesquet (ingénieur aéronautique, pilote de ligne Air France, astronaute) qui racontera ses “196 jours inoubliables vécus dans l’espace” (10e Français à être parti dans l’espace et le 1er tricolore depuis 2008) et répondra aux questions du public.

Information : www.festival-bigbang.com