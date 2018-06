L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - JCB expérience tour : étape à La Brède

le jeudi 7 juin 2018

JCB expérience tour fera étape à La Brède le jeudi 7 juin. Au programme : Présentation d’une sélection de machines de chaque gamme BTP de JCB, “troisième constructeur mondial en volume d’engins du BTP” avec notamment les nouveautés. Des démonstrations sont prévues et les professionnels du bâtiment et des travaux publics pourront “prendre en main les machines et tester par eux-mêmes”. + A noter qu’un Show machines où interviendront Julien Perret, champion de France de Trial, et Corentin Baron, vice champion de France en freestyle football est également annoncé.

Inscriptions : http://jcb.com/JCBExperiencetour