L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

87 - Journée technique : Les déchets du bâtiment

le mardi 12 juin 2018

Le Pôle environnement Nouvelle-Aquitaine organise, en partenariat avec le cluster Eco-Habitat, une journée technique sur “Les déchets du bâtiment”, le mardi 12 juin à Limoges. Cette rencontre, qui s’adresse aux constructeurs, collectivités, maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, architectes, réunira une dizaine d’experts en vue d’échanger et d’informer. La matinée s’articulera autour des sujets “Les déchets, quel cadre, quelles responsabilités pour les acteurs de la construction ?” et la “Gestion des déchets dangereux, stockage et transport”. Egalement, la partie “Panorama des déchets du bâtiment” intégrera la présentation du plan de prévention de la gestion du déchet à l’échelle de notre région. L’après-midi sera consacrée à un “Retour d’expérience sur la démolition de chantier en Nouvelle-Aquitaine” et à deux tables-rondes. L’une portera sur le “Recyclage des fenêtres et l’autre sur le “Recyclage du bois traité”. La journée se terminera par une information sur l’accompagnement et les aides pouvant être apportées au niveau régional.

Inscriptions : pole-environnement.com