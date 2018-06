L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

40 - Comment se porte l’économie landaise ?

le vendredi 8 juin 2018

Le prochain P’tit déj de conjoncture organisé par la CCI Landes aura lieu le vendredi 8 juin à Dax. L’objectif ? “Éclairer régulièrement les dirigeants des entreprises sur l’évolution de l’économie landaise, à partir d’une vision concrète des affaires et de l’impact des événements nationaux ou internationaux”. Il s’agira notamment de restituer les résultats de l’enquête réalisée en avril-mai auprès d’un panel de 400 chefs d’entreprises de l’industrie, du commerce et des services du territoire. Et deux entrepreneurs landais - Laurent Hagneré, président de la Maison Barthouil SAS (Peyrehorade) et Jean-Pascal Simard, directeur des relations publiques au sein de Vermilion REP SAS (Parentis en Born) - apporteront leurs témoignages.

Inscriptions : www.landes.cci.fr