L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

Région - Semaine pour la qualité de vie au travail

le lundi 11 juin 2018le jeudi 14 juin 2018le mardi 12 juin 2018le mercredi 13 juin 2018

La Semaine pour la qualité de vie au travail, organisée par le réseau Anact-Aract, aura lieu du lundi 11 au vendredi 15 juin. Pour cette 15e édition, qui aura pour thème “Innover pour la qualité de vie au travail”, plusieurs rendez-vous sont prévus dans notre région. Parmi les sujets qui seront abordés : “Les risques psychosociaux dans le document unique, présentation du jeu pédagogique du réseau Anact-Aract” à Poitiers le lundi 11 juin, “Le manager, acteur essentiel du dialogue professionnel” à Arcachon le mardi 12 juin et le même jour à Limoges “Quel dialogue social en entreprise pour demain ?”, “Qualité du travail, entre santé et performance” à Bordeaux le mercredi 13 juin, “10 questions sur... travail et maladies chroniques évolutives : maintien dans l’emploi des salariés et dirigeants dans les PME, TPE et TTPE” à Bayonne le jeudi 14 juin...

Inscriptions : www. nouvelle-aquitaine.aract.fr